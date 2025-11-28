Стрелби на „Батмиш“ край Сливен ще има и през декември

28.11.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 56

И през месец декември на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен се планират стрелби. За това съобщават от Центъра за подготовка на специалисти.

Датите на ученията са планирани на 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 15 и 19 декември - от 8.15 до 17 ч. На 9, 10, 11, 16, 17 и 18 декември учебните стрелби ще се провеждат от 8.15 до 13.30 ч.

За да се избегнат инциденти, живеещите в този район, трябва да се съобразяват с предупредителните табели и да не навлизат в забранителните зони. Собствениците на ферми трябва да предприемат мерки за защита на животните си.