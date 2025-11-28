Сливен. Новини от източника. Последни новини

Урок по английски език чрез метода "Учене по станции в пет стъпки"

Урок по английски език

Днес – 27.11.2025г., с учениците от 2. „в“ клас г-жа Мери Божкова проведе урок по английски език на тема „Alphabet, numbers and colours“, реализиран чрез метода „учене по станции в пет стъпки“.

Учениците благополучно преминаха през заложените дейности. Всяка успешно завършена дейност бе оценяване със стикер в съответен цвят. Така те не само се състезаваха за знания и време, но и доказаха, че отлично са усвоили учебния материал. Попълваха пропуснати букви в азбучния ред, разпознаваха липсващата първа буква от изучени думи, откриваха скрити думи в мрежа и решаваха задачи. За тях най-интересна бе последната стъпка, която разкри техните творчески заложби. С неподправено желание учениците моделираха буквите от английската азбука.

Уроците по тази методика са изпълнени с много положителни емоции, много веселие и игри. Децата изказват свободно своето мнение и в края на часа изразяват желание да има повече уроци, разработени чрез този метод.

Това беше поредният иновативен урок в ОУ "Елисавета Багряна" в изпълнение на дейностите по НП "Иновации в действие", в която от тази година намери своето място и нашето училище.

