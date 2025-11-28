СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 28.11.2025

04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
06.11.2025 г. 12.12.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
13.11.2025 г. 11.12.2025 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно
17.11.2025 г. 15.1.2026 г. 1 ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
17.11.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТЬОР, РЕМОНТ НА МАШИНИ СЛИВЕН средно
05.1.2026 г. 15.12.2025 г. 1 РЕХАБИЛИТАТОР СЛИВЕН висше
05.1.2026 г. 15.12.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ, ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
20.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
20.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно
21.11.2025 г. 05.12.2025 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно
26.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ ЗЪРНО СЛИВЕН средно
01.12.2025 г. 28.11.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ БЯЛА средно/висше
03.12.2025 г. 02.12.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше
27.11.2025 г. 31.12.2025 г. 4 РАБОТНИК, ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно