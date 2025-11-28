Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 28.11.2025

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 55

04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

06.11.2025 г. 12.12.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

10.11.2025 г. 31.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно

13.11.2025 г. 11.12.2025 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

17.11.2025 г. 15.1.2026 г. 1 ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

17.11.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТЬОР, РЕМОНТ НА МАШИНИ СЛИВЕН средно

05.1.2026 г. 15.12.2025 г. 1 РЕХАБИЛИТАТОР СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 15.12.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ, ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

20.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

20.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно

21.11.2025 г. 05.12.2025 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно

26.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ ЗЪРНО СЛИВЕН средно

01.12.2025 г. 28.11.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ БЯЛА средно/висше

03.12.2025 г. 02.12.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше

27.11.2025 г. 31.12.2025 г. 4 РАБОТНИК, ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно

Реклама