На редовно заседание Общинският съвет на Нова Загора прие важни промени в Наредбата за обществения ред и ползването на публичната общинска собственост, с които се въвежда нов режим на паркиране в града. Целта е по-добра организация на движението, улеснение за бизнеса и по-ефективно управление на публичните пространства.

Новите разпоредби регламентират условията за ползване на служебни паркоместа и въвеждат платен „служебен абонамент“ върху улици и паркинги – общинска собственост.

Сред приетите промени са:

• въвеждане на платено паркиране „Служебен абонамент“ в посочени зони;

• осигуряване на безвъзмездни паркоместа за държавни, общински и културни институции, както и за лечебни заведения;

• ясен ред за кандидатстване и издаване на разрешителни;

• стандартизирано обозначаване на местата с табели, предоставени от общината;

• забрана за преотстъпване на паркоместа;

• санкции от 19,56 лв. до 195,58 лв., а при повторно нарушение – от 97,79 лв.

Общо 143 паркоместа ще бъдат предложени за използване като „служебен абонамент“ от юридически лица – предимно търговски обекти и фирми. Те представляват под 23% от всички паркоместа в засегнатите зони. „Двете аптеки в района на пазара ще имат по едно паркомясто“, уточни кметът Галя Захариева. Размерът на месечния абонамент е 60 лв.

Съветниците одобриха и безплатни паркоместа пред институциите: по едно за пощата, църквата, Бюрото по труда и прокуратурата; 18 за МБАЛ „Св. Петка Българска“; 4 за сградата на общината; 2 за историческия музей; както и 8 за съда, 24 за полицията и 14 за стоянки на таксиметрови автомобили.

Промените целят по-удобен достъп до ключови места, по-добра организация на паркирането и създаване на по-ефективна градска среда.

Пълният текст на приетите изменения е публикуван на официалния сайт на Община Нова Загора.