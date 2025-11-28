Директорът на РИМ - Сливен откри Коледната лектория на УниБИТ за 2025 г.

28.11.2025 09:46 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 45

На 27 ноември 2025 г. доц. д-р Николай Сираков изнесе първата лекция от тазгодишната Коледна лектория на Института за научни изследвания в областта на опазването, управлението и защитата на културно-историческото наследство към УниБИТ. В своята онлайн лекция директорът на РИМ – Сливен разказа за тайните аристократични общества в Древна Тракия и тяхната роля в духовния живот на общността, като се фокусира върху археологически находки от района на Сливен. Тези общества – мъжки и женски – се свързват с мистерии, ритуали и символично познание, достъпно само за посветените. Доц. Сираков акцентира върху култови предмети, сред които златната маска от Далакова могила, златният пръстен от Якимова могила и кехлибареното мънисто от Крастава могила, като подчерта, че артефактите и иконографията от сливенския регион са не просто предмети на изкуството, а свидетелства за съществуването на езотерични общества, предаващи скрито знание през поколенията и оформящи уникален духовен свят в Древна Тракия.

Представените култови предмети свидетелстват за дълбоко развитите концепции за смъртта и задгробния живот, за стремежа на човека към съединяване с божественото и за утвърждаване на индивидуалното „аз“ в един колективен, космически ред. Както доц. Сираков разясни, мистериите са духовни пътеки към безсмъртие, типични за тракийската аристокрация и сродни с орфическите и залмоксиските култове. Те включват символично умиране и духовно прераждане. Чрез посвещенията се постига божествено знание и вечен живот – цел, невъзможна в рамките на публичната религия.

Тайните общества са оставили дълбоки следи в културната памет, като продължават да вълнуват изследователите със своето богатство от митове, символи и ритуали, отразяващи вярата в силата на тайното знание и ролята му в човешкото съществуване.