Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 28.11.2025 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 27.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 28.11.2025 Г.

Сливен: Полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са задържали криминално проявен 24-годишен мъж за кражба от търговски обект в сливенския квартал „Република“. Сигналът е получен на 27 ноември около 20,00 часа за мъж, който е хванат докато извършва кражба на хранителни продукти. Отведен е в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

41-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Шаран“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 28 ноември около 02,10 часа в хода на засилената патрулна дейност в град Сливен. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство е показала положителен резултат над 1,2 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.