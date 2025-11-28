28.11.2025 10:13 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Очакваният Акт 16 за водопровода в квартал „Речица“ вече е издаден. Актове има и за другите обекти - канализацията и канализационната помпена станция. Дейностите по реконструкция и изграждане по проекта приключиха и от 28 ноември 2025 г. има разрешение за въвеждане в експлоатация. Така Общината може да започне асфалтирането в квартала. Подписан е протокол за откриване на строителна площадка. Извършват се изкопни работи до ниво земна маса, нанася се основа от чакъл и се монтират бордюрите по части от улиците „Михаил Греков“, „Иван Рилски“, „Освобождение“ и „Милин камък“. Ремонтът на улиците ще се извършва поетапно за период от 520 календарни дни от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка /28.11.2025 г./.

Изпълнител на дейностите по реконструкция на улиците е ДЗЗД „Речица Сливен“, където участват „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД, „Строителна компания път строй инвест“ ЕООД и „Алве консулт“ ЕООД. Цената е 28 112 560,80 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати от държавния бюджет след настояване на кмета Стефан Радев. Предвиждаше се по проекта за реконструкцията изпълнителят да възстанови само разкопаните участъци. Сега обаче дейностите ще извърши Общината, за да обхване цялостно асфалтиране на всички улици в квартала с обща дължина 23 километра, с нови бордюри и тротоари по съществуващите регулационни линии. Това е част от ангажимента на Община Сливен към жителите на квартала, които от няколко години чакат приключване на дейностите по реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа от „ВиК Сливен“ OOД.

В квартал „Речица“ досега никога не е имало канализация и жителите са ползвали септични ями. С изпълнението на мащабния воден цикъл там вече са изградени 22 580 метра битова канализация, 5 862 метра дъждовна канализация с 10 зауствания към отводнителен канал. Завърши и реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на квартала – 28 816 метра. Изградена е канализационна помпена станция /КПС/ и тласкател с дължина 5 355 метра, посредством който отпадъчните води ще се отвеждат за пречистване в Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ - Сливен. Във ВиК мрежата в „Речица“ бяха инвестирани близо 32,8 милиона лева без ДДС.

Договорите за извършване на дейностите по канализацията и водопровода в квартал „Речица“ бяха два. В първоначалния проект беше предвидена подмяна само на около 5 километра от водопровода. Отново по настояване на кмета на общината държавата включи и останалите.

„Речица“ ще се превърне в квартала с най-модерната и добре изградена улична инфраструктура в Сливен.