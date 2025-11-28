Сливен, кратки вечерни новини, 28.11.2025 г., петък

28.11.2025 16:07 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 25 минути | 105

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

В община Сливен продължават дейностите по почистване и подобряване на пътната видимост - по трасето между селата Панаретовци и Николаево са изрязани клони и храсти, а банкетите в участъка са профилирани.

Община Сливен получи Акт 16 за водопровода в квартал „Речица“, което позволява да започне асфалтирането на улиците в района.

През декември на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен отново ще се провеждат стрелкови учения.

Бул. „Цар Симеон“ между кръстовището с бул. „Илинденско въстание“ и ул. „Радой Ралин“ ще бъде отворен за движение в близките дни.

Областният управител Чавдар Божурски свика заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, което се проведе на 26 ноември в сградата на администрацията.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година.