Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) излезе с предложение за организиране на национална разяснителна кампания за изискванията, регистрацията и застраховането на индивидуалните електрически превозни средства. То бе направено по време на последното заседание, проведено на 26 ноември в Областна администрация Сливен.

Идеята е предизвикана от все по-широкото разпространение на този тип средства за придвижване, които създават предпоставки за инциденти както с пешеходци, така и с техните ползватели. Темата е актуална и се очаква да стане още по-злободневна с настъпването на следващия пролетно-летен период. Целта е да бъдат избегнати произшествия и да се намали пътният травматизъм.

Предложението на ОКБДП е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), съвместно с отговорните институции, да инициира информационна кампания и в търговските обекти. То е породено от случаи, в които в магазините, както и при търговия в Интернет, клиенти са подвеждани, че електрическото превозно средство, което купуват, не подлежи на регистрация.

Експертът от ДАБДП Светослав Васев, който взе участие в заседанието чрез видеоконферентна връзка, подкрепи идеята и пое ангажимент тя да бъде поставена на разглеждане. Той съобщи, че темата е обсъждана още на 4 септември на среща с представители на всички заинтересовани страни. В резулутат е изготвена и предстои да се приеме единна наредба, която ще бъде предложена на всички общински администрации в страната. Предвижда се и създаването на единен регистър, с който ще се избегне необходимостта от повторна регистрация в друга община на вече регистрирано индивидуално електрическо превозно средство. В началото на 2026 г. изтича четиримесечният срок, определен с последните изменения на Закона за движение по пътищата, влезли в сила на 7 септември, в който общините трябва да гласуват свои наредби. Казусът е обсъждан и в Народното събрание и се очакват промени, които да регламентират ситуацията.

„Провеждането на разяснителна информационна кампания е наложително. Съществува законова дефиниция кои средства попадат под регистрационен режим, но според мен при покупката клиентът трябва да бъде информиран коректно преди да направи своя избор“ – заяви заместник областният управител Фатме Мустафова, която ръководи последното заседание на ОКБДП в област Сливен.