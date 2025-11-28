28.11.2025 17:19 , Людмила Калъпчиева

В днешния тържествен ден кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева посети дома на Георги и Радка Георгиеви, за да ги поздрави по повод два изключителни лични празника – 90-годишния юбилей на г-н Георги Георгиев и 65 години щастлив семеен живот.

Семейство Георгиеви посрещнаха празника заобиколени от внимание и уважение, а кметът отправи към тях искрени думи на почит и признателност. В своето обръщение тя подчерта, че деветте десетилетия на г-н Георгиев са изпълнени с труд, отговорност и човешка доброта – качества, които го превръщат в пример за поколенията.

Тя отбеляза и значимостта на 65-годишния им брачен съюз – свидетелство за истинска любов, споделен живот и непреклонна подкрепа:

„Вашият личен пример и семейна история оставят светла следа в нашата общност. Вие доказвате, че честният труд, добротата и обичта могат да превърнат годините в богатство, а живота – във вдъхновение.“

От името на Община Твърдица кметът пожела на юбилярите здраве, спокойствие и още много години, изпълнени с обич и хармония.

Семейство Георгиеви остава жив пример за сила на духа, семейна устойчивост и благородство – ценности, които продължават да обединяват местната общност.