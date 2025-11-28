Вдъхновяваща инициатива на библиотека „Зора“ в ОУ „Елисавета Багряна“

28.11.2025 17:21 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учениците от IV „б“ и IV „д“ клас от ОУ „Елисавета Багряна“ се включиха с огромен ентусиазъм в специална инициатива на библиотека „Зора“, посветена на магията на книгите.

Служителите на библиотеката – Гергана Христова и Стайка Христова, директорът на училището г-жа Гергана Султанова, както и класните ръководители г-жа Звезделина Георгиева и г-жа Надежда Русева, превърнаха срещата в истинско литературно приключение. Те четоха откъси от любими произведения и разказваха за силата на книгите да променят, вдъхновяват и разширяват света на всяко дете.

Учениците слушаха с внимание и интерес, а в края на срещата много от тях споделиха, че четенето ги кара да мечтаят, да се забавляват и да откриват нови знания по най-приятния начин.

Инициативата беше част от Деня на европейските автори – Read for Real, който ежегодно се отбелязва в периода от 11 ноември до 12 декември. Целта му е да насърчава любовта към четенето.

За да направят преживяването още по-специално, четвъртокласниците получиха подаръци – книжки за оцветяване „Ползите от четенето“ и безплатни читателски карти, с които те вече са официални приятели на библиотека „Зора“.

Събитието приключи с общото усещане, че книгите са верен приятел и безкраен източник на вдъхновение.

Благодарим на г-жа Гергана Христова и г-жа Стайка Христова за вълнуващото гостуване!