Днес, 28.11.25 г., в Основно училище "Панайот Хитов" се проведе открит урок по български език и литература, демонстриращ модерен и интерактивен подход към учебния процес. Преподавателят г-жа Ивелина Тодорова представи пред колеги и инспектори урок на тема "Домашни и чужди думи", озаглавен "Лингвистични Детективи". Събитието е включено като част от графика за дейността на работната мрежа от училища по БЕЛ и по математика за учебната 2025/2026 година.

Г-жа Тодорова заложи на изцяло дигитален формат, използвайки платформата Nearpod, за да превърне традиционното упражнение в увлекателна мисия за 7. клас. Учениците бяха поставени в ролята на "агенти", чиято задача беше да "разследват" произхода и да "пречистят" българския език от ненужни чуждици.

Целта на упражнението беше не само да се затвърди класификацията на думите, но и да накара децата да мислят критично за езика, който използват ежедневно.

Урокът послужи като отличен пример за това как модерните технологии могат да превърнат сухото учебно съдържание в динамично и запомнящо се преживяване.

Ръководството на ОУ "Панайот Хитов" изразява своята гордост от постиженията на учениците, които доказаха, че българският език може да бъде изучаван, както с любов към традициите, така и с поглед към бъдещето.

