Месецът на четенето в нашето училище продължава

28.11.2025 22:43 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

В рамките на инициативата „Месец на четенето“ учениците от 3. клас прекараха вдъхновяващи моменти в училищната библиотека. С г-жа Добрина Илиева, техен класен ръководител, те четоха откъси от своите любими книжки, споделяха впечатления и показаха колко обичат света на книгите.

В часа по английски език г-жа Деница Стоева бе подготвила увлекателни и забавни задачи, свързани с приказката „Котаракът в чизми“. Децата отговаряха на въпроси, изпълняваха различни езикови задачи и показаха завидни умения по английски, докато се забавляваха с познатия герой.

Инициативата продължава да вдъхновява малките читатели и да превръща ученето в приятно приключение!