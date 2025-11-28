Сливен. Новини от източника. Последни новини

Месецът на четенето в нашето училище продължава

, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди около 1 час | 44

Месец на четенето

В рамките на инициативата „Месец на четенето“ учениците от 3. клас прекараха вдъхновяващи моменти в училищната библиотека. С г-жа Добрина Илиева, техен класен ръководител, те четоха откъси от своите любими книжки, споделяха впечатления и показаха колко обичат света на книгите.

В часа по английски език г-жа Деница Стоева бе подготвила увлекателни и забавни задачи, свързани с приказката „Котаракът в чизми“. Децата отговаряха на въпроси, изпълняваха различни езикови задачи и показаха завидни умения по английски, докато се забавляваха с познатия герой.

Инициативата продължава да вдъхновява малките читатели и да превръща ученето в приятно приключение!

Снимки

