Сливен, кратки вечерни новини, 29.11.2025 г., събота

Учениците от IV „б“ и IV „д“ клас в ОУ „Елисавета Багряна“ се включиха активно в инициатива на библиотека „Зора“, посветена на любовта към книгите.
На 28 ноември 2025 г. в ОУ „Панайот Хитов“ се проведе иновативен открит урок по български език и литература, воден от г-жа Ивелина Тодорова.
В рамките на инициативата „Месец на четенето“ учениците от 3. клас в ОУ „Панайот Хитов“ прекараха вдъхновяващи моменти в училищната библиотека.
Сливенските художници Велин Динев и неговият внук Богдан Богданов подредиха съвместна изложба “Вплитане” в столичната галерия “Сердика”.
Коледната елха пред сградата на Община Сливен ще грейне на 8 декември.
От КЕВР предлагат в Сливен водата да поевтинее с 14% през новата 2026 г.
Ден на отворените врати се състоя в Инженерно-педагогическия факултет и Колеж - Сливен към Технически университет - София на 28 ноември.