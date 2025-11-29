Сливен, кратки вечерни новини, 29.11.2025 г., събота

29.11.2025 16:18 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Учениците от IV „б“ и IV „д“ клас в ОУ „Елисавета Багряна“ се включиха активно в инициатива на библиотека „Зора“, посветена на любовта към книгите.

На 28 ноември 2025 г. в ОУ „Панайот Хитов“ се проведе иновативен открит урок по български език и литература, воден от г-жа Ивелина Тодорова.

В рамките на инициативата „Месец на четенето“ учениците от 3. клас в ОУ „Панайот Хитов“ прекараха вдъхновяващи моменти в училищната библиотека.

Сливенските художници Велин Динев и неговият внук Богдан Богданов подредиха съвместна изложба “Вплитане” в столичната галерия “Сердика”.

Коледната елха пред сградата на Община Сливен ще грейне на 8 декември.

От КЕВР предлагат в Сливен водата да поевтинее с 14% през новата 2026 г.

Ден на отворените врати се състоя в Инженерно-педагогическия факултет и Колеж - Сливен към Технически университет - София на 28 ноември.