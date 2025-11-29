ВЕСЕЛИ ГЕРОИ И МАГИЯ ОТ СЛИВЕНСКИЯ КУКЛЕН ТЕАТЪР

На 28.11 училището ни се изпълни с усмивки и настроение! Учениците от начален етап посрещнаха актьорите от Държавен куклен театър – Сливен, които представиха забавната и поучителна постановка „Заешко училище“.
Децата се потопиха във вълшебния свят на героите – смяха се, участваха активно и се наслаждаваха на всяка минута. Пъстрите кукли и живата игра превърнаха залата в истинска приказка.
Освен много смях, спектакълът донесе и важни уроци за приятелството, добротата и стремежа към собственото усъвършенстване – послания, които децата приеха с вдъхновение.
Благодарим на артистите от Сливенския куклен театър за прекрасното изживяване! Очакваме следващата среща с нетърпение.