ВЕСЕЛИ ГЕРОИ И МАГИЯ ОТ СЛИВЕНСКИЯ КУКЛЕН ТЕАТЪР

29.11.2025 16:54 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 54

На 28.11 училището ни се изпълни с усмивки и настроение! Учениците от начален етап посрещнаха актьорите от Държавен куклен театър – Сливен, които представиха забавната и поучителна постановка „Заешко училище“.

Децата се потопиха във вълшебния свят на героите – смяха се, участваха активно и се наслаждаваха на всяка минута. Пъстрите кукли и живата игра превърнаха залата в истинска приказка.

Освен много смях, спектакълът донесе и важни уроци за приятелството, добротата и стремежа към собственото усъвършенстване – послания, които децата приеха с вдъхновение.

Благодарим на артистите от Сливенския куклен театър за прекрасното изживяване! Очакваме следващата среща с нетърпение.