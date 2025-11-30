Андреевден в Сарафово

30.11.2025 14:57 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 0

На 30 ноември, 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение и празника на св. апостол Андрей Първозвани, в бургаския квартал Сарафово беше отслужена Архиерейска света Литургия в храм „Св. Николай Мирликийски, Чудотворец“.

Богослужението беше възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом доц. д-р Захарий Дечев, протойерей Николай Янков - председател на храма, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията на утринната бяха изпълнени от г-н Александър Учиков, а на Божествената Литургия от смесения архиерейски хор „Херувим“ с диригент маестро Илиян Маринов.

В края на богослужението Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений произнесе слово, посветено на св. апостол Андрей Първозвани. Владиката припомни, че първозваният ученик пръв и без колебание последвал Христос, а мъченическата му смърт през 62 година останала вечен печат на любов, смирение и непоколебима вярност.

Митрополитът обърна внимание в проповедта, че св. ап. Андрей е проповядвал по нашите земи. Той отбеляза, че според древната църковна традиция апостолът е основател на Църквата на Византион - Константинопол, както и че е проповядвал още във Скития (днешна Добруджа), Тракия и по западното Черноморие, „което ни напомня, че светлината на Евангелието е докоснала нашите земи още от самата зора на апостолската проповед“. Това, по думите му, е чест и призвание за всеки православен християнин у нас – да пази и живее тази древна и жива връзка с апостолската вяра.

В заключение митрополит Арсений призова вярващите към мир, единство и ревност към благовестието „както Андрей тръгна първи след Спасителя“.

На богослужението присъстваха множество християни, които споделиха празничната духовна радост.

Снимки от св. Литургия