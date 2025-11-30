Сливен, кратки вечерни новини, 30.11.2025 г., неделя

30.11.2025 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 1 декември, понеделник, от 18:00 часа пред сградата на Общината в Сливен ще се проведе протест срещу проекта за нов държавен бюджет.

На 28.11.2025 г. в ОУ „Панайот Хитов“ беше проведен открит урок по български език и литература като част от дейността на „Мрежа от училища по БЕЛ и по математика“, създадена от РУО – Сливен.

Коледната елха пред сградата на Община Сливен ще грейне на 8 декември.

Кабинетът предлага генерал-лейтенант Михаил Попов да бъде освободен от длъжността „Заместник-началник на отбраната“ и от военна служба, считано от 23.12.2025 година и да бъде награден с орден „За военна заслуга“ I степен.

Главният архитект на Община Сливен – Виктор Дойчинов напусна поста на 28 ноември заради нови лични и професионални ангажименти.

Произшествията с участието на пешеходци в Сливен са се увеличили чувствително – 36 случая от началото на годината.

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. е 1885 лв. при 2549 лв. средна за страната.