Хора в неравностойно положение създават приказни украшения и пренасят безценен занаят

Когато настъпи декември, започва да ни обзема коледно настроение. Неизменна част от него са празничните украси, които започваме да вадим от шкафа и да подреждаме в дома си, за да създадем онази приказна атмосфера, в която в края на годината да посрещнем с близките си хора едни от най-топлите и семейни празници.

В малка работилничка, далеч от поточните линии, сръчни майстори с внимание към всеки детайл и много топло сърце извайват единствените по рода си ръчно изработени стъклени коледни украшения. В навечерието на коледно-новогодишните празници с тях ни среща авторът и водещ на <a href="

quot;>подкаста “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

“Когато изработваме всяко едно украшение, за нас е удоволствие да знаем, че то ще достави радост, блясък светлина и топлина в домовете на хората.”, споделя Иван Станев, който доскоро е единственият майстор по духано стъкло в България. Тинка Ванкова, допълва: “Само като си представите – коледните играчки се вадят всяка година в едно семейство и това осмисля дните ни. Коледата е най-вълшебният празник и ние участваме в него в домовете на хиляди семейства.”

Тинка и Иван са хора в неравностойно положение, които изработват стъклените украшения в предприятие за хора с увреждания – Пловдив”. “Целта е да им се осигури заетост и да са част от обществото, тъй като много трудно намират работа на пазара на труда. Работят с душа и сърце, защото изработвайки такива играчки, показват възможностите си и че не са по-различни от останалите. Чувстват, че са значими и могат да дадат нещо красиво и стойностно на обществото. И това им дава много смисъл в живота”, разказва Ванина Костадинова, директор на ОП “Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив”.

Ванина си спомня как първата среща с тези играчки е събудила у нея носталгия към детството, когато с родителите си е окачвала подобни на тях на истинската им елха. Това, което не знаела и с изненада научила обаче е, че съвсем наблизо, в керамичната работилничка на предприятието, работи създателят на тези съвременни стъклени съкровища – Иван Станев. Той се оказал и последният към онзи момент майстор по духано стъпкло в България. Така възникнала идеята да бъдат наети и обучени още хора, които да произвеждат такива украшения в предприятието.

“Въпреки че играчките изглеждат семпли, производството им отнема много време – и като обучение, и като реална изработка. Всяка от тях минава през две наши ателиета – стъклодувно и за декорация. Използваме основно стъкло, което внасяме от Германия, защото в България не се произвежда. Ползваме и сребърен нитрат, за да се направи този ефект на огледалото. Лакове, които отново внасяме от Германия, защото са по-безвредни. За декорацията – брокати, акрилни бои и контури.”, разкрива още тя.

“Почувствах се много самотно, когато се оказа, че съм единственият майстор на духано стъкло в Националната занаятчийска камара. За мен е голяма пародия да имаме двама космонавти и един майстор на духано стъкло. Страхотно удоволствие е да мога да предам натрупаните в тези 48 години знания, умения и опит на хора, които имат желание да се научат да правят същите тези украшения, и да запазим този занаят.”, обяснява Иван Станев, който демонстрира пред камерата технологията на производство на стъклените играчки и процеса на обучение на един от учениците си. Защото добро и чудеса се случват не само по Коледа…

