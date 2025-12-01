01.12.2025 09:09 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 3, т.2 от Закона за местните данъци Община Сливен е уведомила на официалната си страница https://mun.sliven.bg/o-administrativni-aktove всички заинтересовани страни относно проект на План-сметка за дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2026 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2026 година.

На заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за предоставяне на писмени предложения и възражения, считано от 28 ноември тази година.