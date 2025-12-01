Сливенският симфоничен оркестър подготвя два концерта в навечерието на Коледа

01.12.2025 11:14 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 44

С наближаването на светлите Коледни и Новогодишни празници Симфоничен оркестър Сливен готви два специални концерта, носещи топлина и празнично настроение.

Първото събитие ще се състои в четвъртък, 11 декември, от 18.30 часа в зала „Сливен“. Kлавирното дуо Стефания Русева и Симон Павлов ще разкаже „Приказки за четири ръце“. Чрез клавишите на пианото ще пресъздаде любимата коледна история за „Лешникотрошачката“ на Пьотър Илич Чайковски и завладяващите приказки от 1001 нощ на „Шехеразада“ от Николай Римски-Корсаков.

Вторият концерт ще се състои на 19 декември, петък, от 18.30 часа в зала „Сливен“. Той ще включва празничната и обичана музика на Йохан Щраус - син, под диригентството на Симон Павлов.

Билети за концертите могат да бъдат закупени от касата на зала „Сливен“ всеки делничен ден от 10 до 13 и от 15 до 17 часа, онлайн на epaygo.bg и от всички каси на Easypay.