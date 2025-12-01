01.12.2025 11:34 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Вая Гинчева, Кристин Кирова, Мартин Петров, Николай Иванов, Светлозар Кондев и Християн Бъчваров от клуб по плуване „Сливен 2002“ завоюваха 2 златни и 3 бронзови медала на IX Национален турнир по адаптирано плуване. Събитието се проведе на 30 ноември в Стара Загора и беше организирано от Фондация „Воден път“, с подкрепата на Общината.

В надпреварата участие взеха 110 деца от 19 клуба в страната.

За Смелите делфини това участие е поредно доказателство за силата на духа, за тяхната смелост, воля и огромно желание да се развиват и постигат нови успехи.