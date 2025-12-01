Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 01.12.2025 г.

01.12.2025 12:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 48

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 28.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 01.12.2025 Г.

Твърдица: 28-годишен водач на лек автомобил „БМВ“ е установен да управлява след употреба на алкохол много над допустимото. На 28 ноември, около 13,55 часа, в дежурната част на РУ-Твърдица е получен сигнал за пътно произшествие на бул. „Цар Борис І“ в град Твърдица. Водачът е изгубил управление и се е ударил извън пътното платно. Няма пострадали, причини са само материални щети. Пробата за употреба на алкохол на водача, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,93 промила/. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: Криминалисти от участък „Запад“ към РУ-Сливен са задържали 41-годишен мъж, нанесъл материални щети на пощенския клон в село Крушаре. Сигналът е получен в края на миналата седмица за унищожени прозорец и две входни врати. Извършителят е установен и задържан. Той е криминално проявен и осъждан мъж на 41 години от същото населено място. Работата по досъдебното производство продължава.

Пожарна безопасност и защита на населението

В дните от 28 ноември до 1 декември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.