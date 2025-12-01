01.12.2025 14:20 , Юра Йовкова (ППЗЦ гр. Сливен)

„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД (ППЗЦ АД), на основание чл. 29, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 г., Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП - Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за наем с работници и служители, решениe на Съвета на директорите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД - Протокол № 215/01.12.2025 г., и Решение № 01/01.12.2025 г. на изпълнителния директор на ППЗЦ АД , обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, собственост на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД,

при следните условия:

1.1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:

Предмет на търга е следният обект, собственост на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД: Сграда за търговия № 67338.601.280.10, находяща се гр. Сливен, кв. "ПРОМИШЛЕНА ЗОНА", магазин, на един етаж, със застроена площ 226 кв.м.

1.2. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

Търгът да се проведе на 17.12.2025 г., в сградата на „Пазар за плодове, зеленчуци” АД, находяща се в бул. “Старозагорско шосе”, ет. 2, от 10:00 часа. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 19.01.2026 г., на същия адрес и при същите условия.

1.3. ВИД НА ТЪРГА:

Търг с тайно наддаване, при открито заседание на комисията.

1.4. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

Началната тръжна месечна наемна цена без ДДС, определена на база експертна оценка от независим оценител, приета от Съвета на директорите на дружеството, е 1500.00 (хиляда и петстотин) лв., равностойни на 767 (седемстотин шестдесет и седем) евро.

Спечелилият търга участник дължи върху предложената от него цена нормативно установения ДДС, при спазване на разпоредбите на Закона за ДДС. Консумативните разходи са за сметка на наемателя и се заплащат отделно от уговорения наем.

1.5. СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ:

В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена, при стъпка на наддаване 10% от начална тръжна цена за месечен наем на недвижимия имот, съгласно условията на т. 1.2. от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП - Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за наем с работници и служители.

1.6. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Наемната цена се плаща по банков път до 10-то число на месеца, за който се дължи.

1.7. СРОК ЗА ОТДАВАНЕ НА ИМОТА ПОД НАЕМ:

Срокът за отдаване под наем на обекта е 1 (една) година.

1.8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.8.1. В търга могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на тръжната документация, както и на съответните приложими разпоредби на действащото българско законодателство, и следва да отговарят на следните условия:

1) нямат задължения към ППЗЦ АД и/или висящи съдебни спорове с дружеството;

2) нямат задължения към държавата и/ или общините, установени с влязъл в сила акт, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или задължението е по акт, който не влязъл в сила;

3) не са обявени в несъстоятелност, не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност или в производство по ликвидация. Преди сключване на договора за наем, кандидатът представя удостоверения за липса на задължения от НАП и от съответната община, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението. В случай, че Комисията установи, че кандидат (юридическо лице) се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност, е налице основание за отстраняването му.

1.9. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА:

Оглед на обекта, предмет на търга, може да се извършва от 09:00 до 15:00 часа всеки работен ден до деня преди провеждане на търга, след предварителна уговорка на тел. 044/662081 или 0898680359, и след представяне на документ за самоличност и изрично пълномощно за извършване на оглед, подписано от законния представител на кандидата. За извършения оглед се подписва декларация по образец – Приложение № 2 към тръжната документация.

1.10. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УТВЪРДЕНАТА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Тръжната документация може да се получи безплатно в административната сграда на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, ет. 2, тел.: 0898680359 или 044/662081, от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден, в срок до 16.12.2025 г.

1.11. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

Документите, необходими за участие в търга, се поставят в голям запечатан непрозрачен плик, който се подава лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, ет. 2, в срок до 16:00 часа на 16.12.2025 г.