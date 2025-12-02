02.12.2025 08:00 , Връзки с обществеността

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ се включва отново в кампанията „Седмица на отворени врати“ за туберкулоза. Тя е част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България. В периода от 8 до 12 декември 2025 г. в специализирания кабинет на Отделението по пневмология и фтизиатрия на болницата /до Инфекциозно отделение/ ще се проведат безплатни прегледи. От 8 до 12 часа ще се извършва скрининг за туберкулоза, прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за болестта лица.

От общия брой хора, които развиват туберкулоза всяка година, около 90% са възрастни, като случаите са повече сред мъжете, отколкото сред жените. Заболяването обикновено засяга белите дробове (белодробна туберкулоза), но може да засегне и други места.

Без лечение, смъртността от туберкулоза е висока (близо 50%). С леченията, препоръчвани понастоящем от СЗО (курс на противотуберкулозни лекарства за 4-6 месеца), около 90% от хората с туберкулоза могат да бъдат излекувани.

В България, за периода 1998-2024 г., се наблюдава тенденция за намаляване на заболяемостта от туберкулоза – от 49,9 сл. на 100 000 население през 1998 г. г. – до 13,7 сл. на 100 000 население през 2024 г.

От всички регистрирани случаи през 2024 г. най-засегната е групата на лицата във възрастовата група 45-54 г. - 21,7% и над 65 г. - 20,5%, следвана от възрастовите групи 55-64 г. (20,4%) и 35-44 г. (19,5%).

За повишаване на информираността на гражданите и осигуряване на достъп на всеки желаещ до преглед и изследване, ежегодно в страната се провежда инициативата „Седмица на отворените врати“, включена в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване и предприемане на своевременни мерки за лечение на случаи с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора.