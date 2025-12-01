01.12.2025 15:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 35 минути | 25

Вицепремиерът Атанас Зафиров и Цветелина Пенкова, евродепутатът от БСП, член на Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D), се срещнаха с посланиците на ЕС в България. Срещата се състоя по покана на евродепутата Цветелина Пенкова.

По време на дискусията бе обсъдена актуалната политическа обстановка, въпросите, свързани с бюджета на страната за догодина, приемането на еврото и последните протестите. Обсъдени бяха и политиките на ЕС, свързани със създаването на единен енергиен пазар, както и въпросите за разширяването на Съюза.

Вицепремиерът Зафиров заяви в уводните си думи, че влизането в еврозоната е стратегическа цел и избор на това правителство. Той подчерта, че процесът по приемането на еврото е логичен завършек на започнатия още през 1997 г. процес по евроинтеграция и настоя, че еврозоната преди всичко трябва да гарантира социалната стабилност и намаляване на неравенства между хората.

Атанас Зафиров разясни, че като председател на Националния съвет на БСП разбира страховете на хората, свързани с повишаването на цените. Вицепремиерът настоя за подкрепа в европейски план за споделяне на добри практики, с които държавите членки на ЕС са успели да ограничат ценовите злоупотреби, спекулата и евроскептицизма, които водят след себе си и вълна от популизъм и антиевропейска реторика. Той подчерта, че страната ни е с едни от най-ниските данъци в ЕС и даде пример по предлаганото увеличение от пет на десет процента на данък дивидент, който в Австрия достига 23%, Естония и Ирландия -25%, Германия – 26%, Дания – 42%.

Цветелина Пенкова, която е и заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент, отговори на въпроси за прехода към нисковъглеродна икономика и енергия от възобновяеми енергийни източници. Пред посланиците от страните членки на ЕС тя подчерта, че в момента има големи различия в цените на електроенергията както за фирмите, така и за битовите потребители. „Ако искаме да имаме енергиен съюз, трябва да работим по-ефективно“, добави Пенкова. По думите й политическият разговор по темата ще бъде труден, но принципът на солидарността трябва да бъде водещ за държавите членки, ако настина искаме да има работещ европейски енергиен пазар.