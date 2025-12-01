01.12.2025 15:58 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Системата за прием в детска градина, детска ясла и детска градина с яслени групи няма да бъде активна през януари. Това се налага поради нови разпоредби, въведени от Министерството на Електронното управление, които изискват временно преустановяване на работата на системата с цел извършване на необходимите актуализации.

Процедурата по прием ще бъде открита през февруари според графика на Община Сливен. Системата за кандидатстване ще бъде отворена на 9 февруари 2026 година.

С настъпване на Новата година, Община Сливен уведомява родителите, че всички подадени заявления през 2025 година не са актуални и следва да бъдат подадени нови заявления за прием на децата в детски заведения през 2026 година.

Приемът в първа група за учебната 2026/2027 г. ще бъде през април. Заявленията следва да бъдат подадени през първата седмица на април според графика, който ще бъде публикуван на сайта на Община Сливен.