Община Сливен организира богата коледна и новогодишна програма за своите жители и гости. Събития ще има за малки и големи, за всеки вкус и предпочитание. Предвидени са много концерти, изложби, работилници, коледни базари, представления и благотворителни инициативи.

На 8 декември в 17.30 часа на площад „Цар Освободител“ ще бъдат запалени светлините на коледната елха. Освен цвят, ще има и много музика. На сцената на площада ще се качат децата от вокално студио „Усмивка“, Dance Studio „Barbie“ при Военен клуб-Сливен и денс формация „Олимпея“. Специални гости ще бъдат изпълнителите от вокална група „Бон Бон“-София. Вечерта ще завърши с празнични фойерверки.

На 12 и 13 декември ще се проведе коледният турнир по футбол, волейбол, стрийтбол и тенис на маса за учители.

На 15 декември в зала „Сливен“ децата от детските градини на Сливен ще представят своя зимен спектакъл пред своите приятели. Събитието е само за деца от градините. Концертът ще бъде записан и публикуван в последствие.

В същия ден е церемонията на Община Сливен за награждаване на най-добрите спортисти. Събитието ще се проведе от 18 часа в зала „Сливен“. Входът е свободен.

На 16 декември Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен ще изнесе Коледен концерт от 18 часа в зала „Сливен“. Входът е свободен.

Входът е свободен и на концерта на Dance Studio „Barbie“ при Военен клуб-Сливен. Събитието ще се състои от 16 часа на 20 декември в зала „Сливен“.

В деня на Рождество Христово от 9 часа започва Рождественска архийерейска света литургия в храм „Св. Димитър“. От 11.30 часа започва Коледното веселие на площад „Цар Освободител“ с изпълнения на Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен.

Новогодишната нощ също обещава много забавления и добро настроение. Програмата на площад „Цар Освободител“ започва в 23 часа. На сцената ще се качат рок-група „Ахат“ и фолклорен оркестър „Прима плюс“. В полунощ небето ще бъде озарено от празнични илюминации.