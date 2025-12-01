С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, Сливенска света митрополия съвместно с Българският Червен кръст – Сливен организират обща благотворителна акция в подкрепа на фонд „Милосърдие“.
Инициативата се провежда в дните на Рождественския пост и включва два благотворителни базара, подготвени от доброволците на Младежкия Червен кръст и деца от неделните училища на гр. Сливен. Младите участници са изработили празнични картички и ръчно направени предмети, които ще бъдат предложени с цел подпомагане на социално слаби хора.
Базарите ще се проведат:
- На 6 декември 2025 г.- Никулден - пред катедрален храм „Св. Димитър Солунски“ и пред храм „Св. Николай Чудотворец“, гр. Сливен
- На 9 декември 2025 г., ДНА, гр. Сливен
Съвместната инициатива е резултат от доброто взаимодействие между Сливенската митрополия, директора на БЧК–Сливен д-р Моника Сярова и младежките доброволци. От Културно-просветния отдел при Сливенска митрополия, с директор Ани Вълева, подчертават, че подобни прояви отново поставят Църквата в естествената ѝ роля на извор на милост и подкрепа.
Особено значение има историческият факт, че Сливенският митрополит Серафим († 1896) е сред основателите на БЧК в Сливен, а митрополит Арсений продължава и утвърждава делото на своите предшественици, подпечатвайки с живо свидетелство връзката между духовната грижа и милосърдното служение.
Набраните средства от двата базара ще бъдат изцяло предоставени на фонд „Милосърдие“ в навечерието на светлия празник Рождество Христово.