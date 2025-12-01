01.12.2025 17:02 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 4 часа | 28

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, Сливенска света митрополия съвместно с Българският Червен кръст – Сливен организират обща благотворителна акция в подкрепа на фонд „Милосърдие“.

Инициативата се провежда в дните на Рождественския пост и включва два благотворителни базара, подготвени от доброволците на Младежкия Червен кръст и деца от неделните училища на гр. Сливен. Младите участници са изработили празнични картички и ръчно направени предмети, които ще бъдат предложени с цел подпомагане на социално слаби хора.

Базарите ще се проведат:

- На 6 декември 2025 г.- Никулден - пред катедрален храм „Св. Димитър Солунски“ и пред храм „Св. Николай Чудотворец“, гр. Сливен

- На 9 декември 2025 г., ДНА, гр. Сливен

Съвместната инициатива е резултат от доброто взаимодействие между Сливенската митрополия, директора на БЧК–Сливен д-р Моника Сярова и младежките доброволци. От Културно-просветния отдел при Сливенска митрополия, с директор Ани Вълева, подчертават, че подобни прояви отново поставят Църквата в естествената ѝ роля на извор на милост и подкрепа.

Особено значение има историческият факт, че Сливенският митрополит Серафим († 1896) е сред основателите на БЧК в Сливен, а митрополит Арсений продължава и утвърждава делото на своите предшественици, подпечатвайки с живо свидетелство връзката между духовната грижа и милосърдното служение.

Набраните средства от двата базара ще бъдат изцяло предоставени на фонд „Милосърдие“ в навечерието на светлия празник Рождество Христово.