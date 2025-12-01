Сливен, кратки вечерни новини, 01.12.2025 г., понеделник

Системата за прием в детските градини и ясли в Сливен няма да работи през януари 2026 г. заради нови изисквания на Министерство на електронното управление, които налагат временното ѝ спиране за актуализация.
Жители на Сливен излязоха на протест срещу проектобюджета за 2026 г., скандирайки „Оставка“ и „Мафията вън“.
В дните от 28 ноември до 1 декември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.
С наближаването на новогодишните празници Симфоничният оркестър на Сливен подготвя два специални концерта, изпълнени с празнично настроение и красива музика - на 11 и 19 декември.
Община Сливен публикува на официалния си сайт проект на План-сметка за 2026 г., който обхваща дейностите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и поддържането на обществените територии.
На 15 декември децата от детските градини ще представят зимен спектакъл в зала „Сливен“, предназначен само за тях, като концертът ще бъде записан и публикуван.
На 12 и 13 декември ще се проведат коледни спортни турнири за учители по футбол, волейбол, стрийтбол и тенис на маса.