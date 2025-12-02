Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 02.12.2025 г.

02.12.2025 09:39 , Людмила Калъпчиева

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 01.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 02.12.2025 Г.

Сливен: 22-годишен водач на лек автомобил „Сеат“ е хванат да управлява след употреба на наркотици. Проверката е извършена на 1 декември, около 21,00 часа, на бул. „Илинденско въстание“ в град Сливен от екип на група „Патрулно-постова дейност“ при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на наркотични вещества, извършена с техническо средство, е показала положителен резултат. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Нова Загора: Криминалисти на РУ-Нова Загора работят по случай на причинена телесна повреда. На 1 декември, в 18,17 часа, от телефон 112 е подаден сигнал от момче на 19 години, жител на община Раднево. Пред органите на реда той е заявил, че същия ден е бил нападнат от непознато лице в новозагорския кв. „Шести“. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 01.12.2025 година, в 10,16 часа, е получен сигнал за пожар в къща в град Котел. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Котел. Пострадали няма. Причината за произшествието е небрежност при боравене с печка на твърдо гориво -

73-годишната собственичка на имота е поставила лесно запалими материали в близост до печката. Унищожени са мебели, бяла и черна техника, домашно имущество, хранителни продукти и други. Спасена е сградата.