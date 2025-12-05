Архиерейска вечерня с петохлебие в сливенския храм „Св. Николай Мирликийски, Чудотворец“

05.12.2025 19:20 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 5 декември, в навечерието на празника на св. Николай Мирликийски, в едноименния храм в гр. Сливен беше отслужена архиерейска вечерня с петохлебие. Богослужението беше възглавено от Сливенския митрополит Арсений в съслужение със ставрофорен иконом Евгений Янакиев, иконом Йоан Петров - архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров- духовен надзорник, протойерей Тихон Димитров - председател на храма, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп, дякон Владимир Рогачев, дякон Георги Георгиев и дякон Юлиян Иванов.

Песнопенията бяха изпълнени от секретаря на Сливенска митрополия г-н Иван Млечков, от г-н Александър Учиков и храмовите псалти.

В края на богослужението митрополит Арсений произнесе слово за св. Николай, като подчерта значението на неговото участие в Първия вселенски събор в Никея, чиято 1700-годишнина се отбелязва тази година. Владиката изтъкна милосърдието и грижата на Мирликийския чудотворец към всички хора, неговата готовност да предпазва от грях и да води към добродетел. Той насърчи присъстващите да подражават на вярата и любовта на светия архиерей.

Митрополит Арсений поздрави предстоятеля на храма протойерей Тихон, както и свещениците о. Панайот и о. Методий, за усърдното и благолепно обновяване на Божия дом. Владиката насърчи духовенството и вярващите да продължат с грижата и украсата на храма, така че Домът Божий да пребъдва като място на молитва, утеха и благодат за целия народ.

Владиката благослови и учредяването на Неделно училище в храма, което ще се помещава на горния балкон, където има достатъчно пространство за обучението и възпитанието на децата в духа на православната вяра.

На богослужението присъстваха множество духовници и миряни. След вечернята митрополитът раздаде петохлебие на събралия се народ.

