Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 35 минути | 31

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.

