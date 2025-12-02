Нова площадка за игра вече радва малчуганите в Детска градина „Елица“

02.12.2025 12:24 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 31 минути | 34

Най-малките жители на Сливен от Детска градина „Елица“ получиха своя първи коледен подарък за тази година – нова площадка за игра в двора на забавачницата. С финансовата подкрепа на Община Сливен беше изградена ударопоглъщаща настилка, бяха монтирани и нови безопасни съоръжения, които да отговарят на изискванията за сигурна и стимулираща среда.

„Новата площадка внесе още повече радост и настроение в ежедневието на децата, които с голямо нетърпение се включиха в игрите на открито“, сподели директорът на забавачницата Марияна Чолакова. От името на колегите си от екипа на детската градина тя изказа искрена благодарност към кмета на община Сливен - Стефан Радев, за подкрепата и за значимия принос към подобряването на образователната и игровата среда.

„Продължаваме с увереност да работим за модернизирането на ДГ „Елица“ - дом на сигурността, щастието и милионите детски усмивки. Вярваме, че ни предстоят още много реализирани проекти заедно!“, подчерта Чолакова.