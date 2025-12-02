02.12.2025 12:35 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 28 минути | 30

Учениците от 3. клас, заедно със своите родители, се впуснаха в истинско творческо пътешествие, за да създадат своя месечен проект – „Географска карта на България“. В техните домове в продължение на седмици кипеше работа: цветни моливи рисуваха планини, реки и градове, ножички и лепила оформяха релефи, а малките изследователи с любопитство откриваха нови кътчета от родината ни.

Всяка карта се превърна в малък шедьовър, носещ любов и старание – доказателство за това какво се случва, когато знанието срещне въображението. Проектите бяха представени в срок и с гордост, а усмивките на децата говореха повече от думи.

Благодарим от сърце на всички ученици и техните родители за труда, търпението и ентусиазма! Вашата отдаденост превръща ученето в вдъхновяващо преживяване.