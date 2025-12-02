02.12.2025 14:37 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Раздавателният пункт на детската млечна кухня в ДГ „Елица“ в кв. „Сини камъни“, от утре, 3 ноември, възстановява обичайната си дейност. За това съобщи директорът на услугата Мирослава Костова. Заради ремонтни дейности пунктът преустанови работата си в началото на ноември, като родителите имаха възможност да заявят храна във всеки един от останалите пунктове на Детска млечна кухня.

Детската млечна кухня в Сливен приготвя и предоставя храна на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст. Услугата разполага с десет раздавателни пункта в града. Първият, където се приготвя храната, се намира в квартал „Даме Груев”. Пунктове има в кварталите „Речица“, „Българка”, „Сини камъни” - в ДГ „Елица”, „Дружба” - в ДГ „Детски Рай”. Раздавателни пунктове има още на пл. „Васил Левски“, в кварталите „Република“, „Клуцохор“ и в центъра - на ул. „Пейо Яворов“.

В началото на 2023 г. Община Сливен разкри първия раздавателен пункт извън града - в село Самуилово. След това обхватът на услугата се разшири в селата Гергевец, Камен и Желю войвода. През 2024 г. детската кухня започна раздаване на храна в Кермен и селата Гавраилово, Ковачите, Младово и Калояново.

От 2023 г. абонатите на услугата могат да заявяват и заплащат ваучери по електронен път през платформата „Виртуална кухня“. Тя е достъпна на сайта на Община Сливен на следния линк: https://dmksl.uslugi.io/