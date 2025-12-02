Творческа работилница за Никулден в РИМ - Сливен

02.12.2025 16:30 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен

На 6 декември – деня на свети Николай Чудотворец, покровител на моряците и рибарите, ще сътворим заедно нашите „Рибки на късмета“.

Децата ще изработят пъстри рибки, които ще носят послания за здраве, радост и благополучие.

Всяка рибка ще бъде уникална – малък талисман, който да напомня за силата на традицията и добрите пожелания.

Ще разкажем и за значението на празника Никулден – ден на надеждата, семейството и общността.

Нека заедно вплетем празнична магия и добри мисли в нашите „Рибки на късмета“!

Очакваме Ви между 10:00 – 12:00 ч. и 14:00 – 16:00 ч., след предварително записване на тел. 0879 514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.