ЩЕДЪР ВТОРНИК В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

02.12.2025 17:19 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди 28 минути | 23

Учениците от XIIб клас в Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ организираха днес – на 2 декември, Щедър вторник. В класната си стая те проведоха благотворителен базар за домашни сладки и солени изкушения, в който се включиха съучениците им от цялото училище.

Щедрият вторник е инициатива, която се заражда в САЩ през 2012 година и има за цел да противопостави на пазаруването от Черния петък участието на потребителите в благотворителни каузи, в полза на общността.

Събраните средства от проявата на дванадесетокласниците поставят началото на благотворителните инициативи в гимназията през тази учебна година. По традиция учениците от XII клас организират и провеждат с благотворителна цел Коледен базар и Коледно шоу в училище. Ученическият съвет на гимназията решава за каква благотворителна кауза ще бъдат използвани събраните средства.