Сливен, кратки вечерни новини, 02.12.2025 г., вторник

Раздавателният пункт на детската млечна кухня в ДГ „Елица“ в квартал „Сини камъни“ възобновява нормалната си работа от 3 декември.

В Детска градина „Елица“ в Сливен беше открита нова детска площадка, която донесе истинска радост на малчуганите.

Следващата групова среща в Психологическо студио "KatrInside" ще се проведе в сряда, 3 декември, от 17:30 ч.

Системата за прием в детските градини и ясли в Сливен няма да работи през януари заради нови изисквания на Министерство на електронното управление, които налагат временното ѝ спиране за актуализация.

На 8 декември в 17:30 ч., на площад „Цар Освободител“ ще бъдат запалени светлините на коледната елха.

Най-добрите спортисти на община Сливен ще бъдат наградени на 18 декември.

На 25 декември от 9:00 ч. в храм „Св. Димитър“ ще се отслужи архийерейска литургия, последвана от коледно веселие на площада с участие на Ансамбъла за народни песни и танци.