ТОЛЕРАНТНОСТ – УРОК ПО ДОБРОТА ЗА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ

На 02.12. Станимира Петрова и Живка Дженкова от Превантивно-информационен център – Сливен проведоха интересна и вдъхновяваща беседа на тема „Толерантност“ с учениците от 3. клас.

Децата активно се включиха в разговора за това какво означава да бъдем добри, разбиращи и уважителни един към друг. В хода на беседата те споделиха свои примери от ежедневието и обсъдиха начини, по които могат да проявяват повече емпатия и доброта.

След разговора третокласниците показаха креативност и въображение, като изработиха цветни постери, посветени на толерантността и приятелството.

Благодарим на Превантивно-информационен център – Сливен за ценния урок и за това, че помагат на децата да растат по-осъзнати, съпричастни и отворени към света!