Агенцията по заетостта приема заявления за обучения с ваучери за заети лица

03.12.2025 08:53 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

От 27.05.2024г. Агенцията по заетостта приема заявления за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ (КУКР).

Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица.

Проектът е финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Той има за цел да представи подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на професионалната квалификация и уменията в т. ч. дигиталните.

Предоставят се обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Агенцията по заетостта осигурява ваучери и за курсове за общуване на чужди езици, за математическа компетентност и за компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Заетите и самостоятелно заетите лица могат да преминат и обучения по цифрова компетентност за напреднало ниво (5 и 6 съгласно DigComp), както и за придобиване на личностна и социална компетентност и на умения за учене. Ваучери се предоставят и за курсове по предприемаческа компетентност.

Заявленията за ваучери за обучения се подават само чрез електронно заявление в сайта на Агенцията по заетостта. След подаване на заявлението, по имейл адрес кандидатстващият ще получи информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенция по заетостта. При одобрение на кандидатурата ще му бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето ще получи мотивиран отговор.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обучението с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда в страната.