Конкурс за коледна картичка организира НЧ „Просвета 1898“ – Шивачево

03.12.2025 09:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 60

Народно читалище „Просвета 1898“ в гр. Шивачево обяви конкурс за най-красива коледна картичка, в който могат да участват деца на възраст от 5 до 12 години.

За да се включат, малките творци трябва да нарисуват своя празнична картичка и да я донесат в библиотеката на читалището до 16 декември (вторник). Най-впечатляващите творби ще бъдат наградени и изложени във фоайето на НЧ „Просвета 1898“.

Организаторите канят всички деца да се включат и да внесат празнично настроение с талант и въображение. Коледният дух започва от малките жестове – а една красива картичка може да донесе усмивка и топлина!