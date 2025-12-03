Твърдица запалва Коледните светлини на 9 декември – заповядайте на празника!

03.12.2025 09:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 60

Коледната магия отново идва в Твърдица! На 9 декември, от 17:30 ч. на площад „Свобода“, градът ще засияе със светлината на празничната украса и ще постави началото на най-топлия и очакван сезон от годината.

Тържественото запалване на Коледните светлини ще бъде съпроводено с богата празнична програма. Малчуганите от ДГ „Щастливо детство“ ще дадат старт на вечерта с коледни песни, последвани от изпълненията на талантливите ВГ „Медени звънчета“ при СУ „Неофит Рилски“. Танцова динамика и настроение ще внесат и участниците от Клуб по спортни танци „Яница“ при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1914“.

Специални гости на събитието ще бъдат Дядо Коледа и Снежанка, които ще поздравят децата и ще се снимат с тях. Празничната вечер ще продължи с музикални изпълнения на ученици от Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ и Студио „Музикална вълна“ – Пловдив.

Община Твърдица кани всички жители и гости да се присъединят към вълшебното отброяване и да споделят миговете на светлина, усмивки и празнично настроение.