Какво предстои в Котел през декември – събития и празнични инициативи

03.12.2025, Людмила Калъпчиева

От днес започва празничният културен афиш на Община Котел – едно пъстро пътуване, изпълнено с изложби, спектакли, прожекции с кауза, творчески срещи и обичани коледни традиции.

Декември е време на топлина, вдъхновение и споделени мигове. Затова ви каним да празнуваме заедно – ден след ден, събитие след събитие, в уютната атмосфера на декемврийския Котел, която стопля и гости, и балканджии.

2 декември /вторник/

16:00 ч., ХГ „Христо Тодоров“, с. Жеравна

„Под игото на свободата“ – среща-разговор със Станислав Йордански и изложба на Христо Стойнов

3 декември /сряда/

17:30 ч., зала на НЧ „Съгласие-Напредък 1870“

Прожекция на филма „Един грам живот“

Цена: 10 лева

Организатор: Община Котел

4 декември /четвъртък/

16:00 ч., зала на Младежки дом

„Котленски импресии“ – фотоизложба на клуб „Легенда“ при ЦПЛР – Котел

Организатор: Център за подкрепа за личностно развитие

5 декември /петък/

18:00 ч., зала на НУФИ „Филип Кутев“

„Работилницата на Дядо Коледа“ – шоу за цялото семейство

Вход: 10 лева (деца до 3 години – вход свободен)

Организатор: НУФИ „Филип Кутев“

9 декември /вторник/

17:00 ч., малка зала на НЧ „Съгласие-Напредък 1870“

Творческа среща с писателката Ивелина Радионова

Организатор: СУ „Георги Ст. Раковски“

18:00 ч., зала на НУФИ „Филип Кутев“

ДТ „Невена Коканова“ – Ямбол представя постановката „Двубой“ по Иван Вазов

Вход: 15 лева

Организатор: НУФИ „Филип Кутев“

10 декември /сряда/

17:00 ч., пл. „Възраждане“

Тържествено запалване на светлините на коледната елха

Участват: Вокална група „Цветна дъга“, фолклорна група „Котленче“, кръжоците по художествено слово, туристическа анимация, литературно творчество и поп и джаз пеене при ЦПЛР – Котел

18 декември /четвъртък/

17:00 ч., пл. „Възраждане“

„Коледа с приятели“ – десети общоградски коледен празник

Организатор: Община Котел

23 декември /вторник/

Посрещане на коледари в с. Нейково

Организатор: НЧ „Изгрев 1928“, с. Нейково

24 декември /сряда/

Коледари в с. Медвен

Организатор: НЧ „Извор 1882