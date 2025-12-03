Какво предстои в Котел през декември – събития и празнични инициативи

От днес започва празничният културен афиш на Община Котел – едно пъстро пътуване, изпълнено с изложби, спектакли, прожекции с кауза, творчески срещи и обичани коледни традиции.
Декември е време на топлина, вдъхновение и споделени мигове. Затова ви каним да празнуваме заедно – ден след ден, събитие след събитие, в уютната атмосфера на декемврийския Котел, която стопля и гости, и балканджии.
2 декември /вторник/
16:00 ч., ХГ „Христо Тодоров“, с. Жеравна
„Под игото на свободата“ – среща-разговор със Станислав Йордански и изложба на Христо Стойнов
3 декември /сряда/
17:30 ч., зала на НЧ „Съгласие-Напредък 1870“
Прожекция на филма „Един грам живот“
Цена: 10 лева
Организатор: Община Котел
4 декември /четвъртък/
16:00 ч., зала на Младежки дом
„Котленски импресии“ – фотоизложба на клуб „Легенда“ при ЦПЛР – Котел
Организатор: Център за подкрепа за личностно развитие
5 декември /петък/
18:00 ч., зала на НУФИ „Филип Кутев“
„Работилницата на Дядо Коледа“ – шоу за цялото семейство
Вход: 10 лева (деца до 3 години – вход свободен)
Организатор: НУФИ „Филип Кутев“
9 декември /вторник/
17:00 ч., малка зала на НЧ „Съгласие-Напредък 1870“
Творческа среща с писателката Ивелина Радионова
Организатор: СУ „Георги Ст. Раковски“
18:00 ч., зала на НУФИ „Филип Кутев“
ДТ „Невена Коканова“ – Ямбол представя постановката „Двубой“ по Иван Вазов
Вход: 15 лева
Организатор: НУФИ „Филип Кутев“
10 декември /сряда/
17:00 ч., пл. „Възраждане“
Тържествено запалване на светлините на коледната елха
Участват: Вокална група „Цветна дъга“, фолклорна група „Котленче“, кръжоците по художествено слово, туристическа анимация, литературно творчество и поп и джаз пеене при ЦПЛР – Котел
18 декември /четвъртък/
17:00 ч., пл. „Възраждане“
„Коледа с приятели“ – десети общоградски коледен празник
Организатор: Община Котел
23 декември /вторник/
Посрещане на коледари в с. Нейково
Организатор: НЧ „Изгрев 1928“, с. Нейково
24 декември /сряда/
Коледари в с. Медвен
Организатор: НЧ „Извор 1882