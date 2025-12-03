03.12.2025 09:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 74

На 5 декември, от 17:00 часа, централният площад на Нова Загора ще се превърне в сцена на коледна магия. Община Нова Загора кани всички жители и гости на града на тържественото запалване на светлините на Коледната елха – събитие, което традиционно поставя началото на празничния сезон.

Площадът ще оживее с незабравими изпълнения и много настроение. Малки и големи ще бъдат пренесени в света на приказките благодарение на артистите от Куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол, а Мажоретният състав към Община Нова Загора ще внесе своето сияние и ритъм, превръщайки вечерта в истинска феерия от танц и светлина.

Гражданите ще отброят заедно секундите до момента, в който елхата ще заблести и ще озари площада с коледен дух, радост и топли усмивки.

Община Нова Загора отправя покана към всички:

Заповядайте, за да споделим този приказен миг и да поставим заедно началото на най-светлите празници!