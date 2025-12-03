Време е да отпразнуваме най – вълшебния месец в годината!

03.12.2025 11:11 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

Декември е време за благодарност и внимание към хората, които са до нас. Месец в който всеки жест има значение, а всеки подарък носи история.

С желание да дарим частица празнична магия, подготвихме специален жест, който да внесе още светлина и празничен уют във Вашите дни. Всеки клиент посетил и заплатил месечната си сметка в Информационен център на Дружеството до 31.12.2025г има шанс да получи специална отстъпка -50лв от месечна сметка за топлинна енергия.

Да посрещнем сезона на чудесата заедно!