КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“

03.12.2025 13:35 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди 27 минути | 27

Скъпи приятели на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“,

По случай 18 януари 2026 година – 91 години от рождението на Дамян Дамянов и патронен празник на училището ни, обявяваме традиционните конкурси за лично творчество на ученици и учители. Регламентът и тази година е по-различен и предизвикателен, но разчитаме, че ще разпалим вашия творчески ентусиазъм и интерес към поезията на Дамян Дамянов и Надежда Захариева.

Пълните условия за участие в конкурсите можете да откриете в прикачения файл.

Пожелаваме на всички приятели на хуманитарната ни общност светли и уютни празнични дни, много вдъхновение и блестящи произведения за конкурсите!