Сливен отбеляза Международния ден на хората с увреждания

Заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова днес беше гост на празник, посветен на 20 години от създаването на фолклорна група „Детелини“ към сливенския Клуб на инвалида. Тържеството съвпадна с отбелязването на Международния ден на хората с увреждания. По този повод регионалният координатор на Съюза на инвалидите в България за областта – Веселин Василев връчи грамота в знак на признателност към ръководството на Общината за подкрепата и дългогодишното сътрудничество.

Чиликова се обърна към организаторите и участниците в събитието. Тя подчерта, че денят е повод да отдадем заслужено внимание и уважение към хората с увреждания, които ежедневно преминават през редица изпитания с достойнство. От името на кмета на община Сливен Стефан Радев тя връчи поздравителен адрес. В него Радев подчертава, че датата 3 декември е ден, в който международната общност отдава почит към силата и упоритостта на всички, които всеки ден преодоляват трудности и напомнят колко ценно е човешкото единство.

„Днес имаме и още един прекрасен повод за празник – 20 години от създаването на фолклорна група „Детелини“. Вече две десетилетия вашите гласове и искрен ентусиазъм пазят българския фолклор жив, радват публика от всички поколения и вдъхновяват с примера, че талантът и духът нямат ограничения. Благодаря ви за отдадеността, за красотата, която създавате, и за това, че с вашия достоен пример правите обществото ни по-добро, по-толерантно и по-човечно!“, завършва в поздравлението си кметът.

Празникът в клуба продължи с изпълнения на група „Детелини“.