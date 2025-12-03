AMD и HPE разширяват сътрудничеството си в отворената AI инфраструктура

03.12.2025 14:38 , Людмила Калъпчиева

HPE ще бъде сред първите OEM производители, които ще възприемат архитектурата AMD “Helios” предназначена за мащабни AI задачи

Санта Клара, Калифорния, САЩ – 3 декември 2025 г. —AMD (NASDAQ: AMD) обяви разширено сътрудничество с HPE за ускоряване на следващото поколение отворена, мащабируема AI инфраструктура, изградена върху водещите изчислителни технологии на AMD. HPE ще стане един от първите доставчици на системи, които ще внедрят AMD „Helios“ AI архитектурата за шкафове/стелажи. В нея ще бъде интегриран специално разработен HPE Juniper Networking scale-up комутатор в сътрудничество с Broadcom, както и софтуер за безпроблемна, високоскоростна свързаност по Ethernet.

„Helios“ комбинира процесори AMD EPYC™, графични ускорители AMD Instinct™, усъвършенствани мрежови технологии AMD Pensando™ и отворения софтуерен стек AMD ROCm™, за да предостави обединена платформа, оптимизирана за производителност, ефективност и мащабируемост. Системата е проектирана да опрости внедряването на мащабни AI клъстери, което позволява по-бързо време за намиране на решения и по-голяма гъвкавост на инфраструктурата в изследователски, облачни и корпоративни среди.

„HPE е изключителен, дългосрочен партньор на AMD, работейки с нас, за да дадем нови определения на възможностите във високопроизводителните изчисления“, каза д-р Лиза Су, президент и главен изпълнителен директор на AMD. „С „Helios“ ние развиваме това сътрудничество, обединявайки пълния набор от изчислителни технологии на AMD и системните иновации на HPE, за да предоставим отворена, мащабируема AI платформа, която води до нови нива на ефективност, мащабируемост и революционна производителност за нашите клиенти в ерата на изкуствения интелект.“

„Повече от десетилетие HPE и AMD движат напред границите на суперкомпютрите, предоставяйки множество екзаскейл системи и отстоявайки отворени стандарти, които ускоряват иновациите“, каза Антонио Нери, президент и главен изпълнителен директор на HPE. „С въвеждането на новия AMD „Helios“ и нашето специално разработено мрежово решение за мащабиране на HPE, ние предоставяме на нашите клиенти, доставчици на облачни услуги, по-бързо внедряване, по-голяма гъвкавост и намален риск при начина, по който мащабират изчисленията с изкуствен интелект в своите бизнеси.“

Към следващата ера на стандартната за индустрията AI инфраструктура

Мащабируемата, базирана на шкафове/стелажи AI платформа на AMD „Helios“ осигурява до 2.9 exaFLOPS FP4 производителност на шкаф, използвайки графични процесори AMD Instinct MI455X, процесори AMD EPYC „Venice“ от следващо поколение и мрежови карти AMD Pensando Vulcano за мащабируеми мрежи, всички обединени чрез отворената софтуерна екосистема ROCm, която позволява гъвкавост и иновации в AI и HPC натоварванията.

Изградена върху дизайна OCP Open Rack Wide, „Helios“ може да помогне на клиентите и партньорите да рационализират сроковете за внедряване и да предоставят мащабируемо и гъвкаво решение за интензивни AI натоварвания.

Това позволява на HPE да интегрира диференцирани технологии за своите клиенти, по-специално мащабируем Ethernet комутатор и софтуер, предназначен за „Helios“. Разработен в сътрудничество с Broadcom, комутаторът осигурява оптимизирана производителност за AI натоварвания, използвайки стандарта Ultra Accelerator Link over Ethernet (UALoE), подкрепяйки ангажимента на AMD към отворени, базирани на стандарти технологии.

HPE ще предлага AMD „Helios“ AI Rack-Scale архитектурата по целия свят през 2026 г.

В подкрепа на следващото поколение HPC и AI системи в Европа

Herder, новият суперкомпютър за Центъра за високопроизводителни изчисления в Щутгарт (HLRS), Германия, ще е базиран на графични процесори AMD Instinct™ MI430X и процесори AMD EPYC™ „Venice“ от следващо поколение. Изграден на платформата HPE Cray Supercomputing GX5000, Herder ще предлага производителност и ефективност от световна класа за високопроизводителни изчисления и AI натоварвания в голям мащаб. Комбинацията от водещото изчислително портфолио на AMD с доказания системен дизайн на HPE ще създаде мощен нов инструмент за научни открития и индустриални иновации за европейски изследователи и предприятия.

„Свързването на графичните процесори AMD Instinct MI430X и процесорите EPYC в платформата GX5000 на HPE е перфектно решение за нас в HLRS“, каза проф. д-р Михаел Реш, директор на HLRS. „Нашата научна потребителска общност изисква да продължим да подкрепяме традиционните приложения на HPC за числено моделиране. В същото време наблюдаваме нарастващ интерес към машинното обучение и изкуствения интелект. Системната архитектура на Herder ще ни позволи да поддържаме и двата подхода, като същевременно ще даде на нашите потребители възможността да разработват и да се възползват от нови видове хибридни HPC/AI работни процеси. Тази платформа не само ще даде възможност на нашите потребители да изпълняват по-големи и по-мощни симулации, които водят до вълнуващи научни открития, но и да разработват по-ефективни изчислителни методи, които са осъществими само с възможностите, предлагани от такъв хардуер от следващо поколение.“

Доставката на Herder е планирана за втората половина на 2027 г. и се очаква той да влезе в експлоатация до края на 2027 г. Herder ще замени настоящия флагмански суперкомпютър на HLRS, наречен Hunter.