Празничен концерт подкрепи родилното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен

03.12.2025

Празничен благотворителен концерт под надслов „Деца за деца – дар от любов“ се проведе с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Събитието бе организирано от Сливенска света митрополия съвместно с Община Сливен.

Каузата на вечерта беше посветена на родилното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Благодарение на щедростта на участниците и гостите бе събрана сумата от 5 000 лева. Средствата ще бъдат използвани за нуждите на отделението и за подобряване на грижата за майките и новородените.

В благотворителния базар активно се включиха деца от неделните училища при храм „Св. Димитър Солунски“ – Сливен и при духовното средище „Ангелофания“, както и множество дарители и доброволци, които подкрепиха инициативата със своето участие и труд.

Сливенска митрополия изразява благодарност към г-н Стефан Радев, кмет на Община Сливен, към общинското ръководство и към всички, които споделиха доброто дело и засвидетелстваха, че милосърдието и грижата за живота продължават да бъдат дейна и светла сила в нашата общност.