Сливен, кратки вечерни новини, 03.12.2025 г., сряда

03.12.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Заместник-кметът Пепа Чиликова, Здравка Кателеева от отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в общината и Ваньо Матев, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане присъстваха днес на тържество по повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година.

Раздавателният пункт на детската млечна кухня в ДГ „Елица“ в квартал „Сини камъни“ възобновява нормалната си работа от 3 декември.

В Детска градина „Елица“ в Сливен беше открита нова детска площадка, която донесе истинска радост на малчуганите.

Стотици жители на Сливен се събраха в понеделник на централния площад пред сградата на Община Сливен, за да изразят недоволството си от проекта за държавен бюджет за 2026 година.

В Инженерно-педагогическия факултет на ТУ-София в Сливен средната посещаемост на студентите в занятия е едва 28%.

Неформалната младежка група „Свободни електрони“ отбелязва две години дейност.